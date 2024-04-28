الرئيس السيسي يتعهد بتعليم الطلاب المتميزين مجالات التكنولوجيا المختلفة

تعهّد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليم الطلاب مجالات التكنولوجيا والاتصالات، قائلا: «لو في 2000 طالب طبقا للمعايير المحددة مستعدين يتعلموا ويدخلوا المجالات دي أنا مستعد وهنعلمهم».

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق، وتقولوا مش بنشتغل، والأبناء بيكونوا زعلانين مني ومن الحكومة، طب ما تتعلموا المجالات الحديثة وهتشتغلوا وأنتوا قاعدين في بيوتكم، وهيكون دخلكم من 20 ألف دولار في الشهر وممكن يوصل لـ100 ألف دولار في الشهر».

وتابع: «الحكومة تنفذ ساسيات واستراتيجيات لتطوير هذا المجال، وعلينا جميعا التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف».