رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يتعهد بتعليم الطلاب المتميزين مجالات التكنولوجيا المختلفة

كتب:

يارا أشرف
11:33 ص | الأحد 28 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تعهّد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليم الطلاب مجالات التكنولوجيا والاتصالات، قائلا: «لو في 2000 طالب طبقا للمعايير المحددة مستعدين يتعلموا ويدخلوا المجالات دي أنا مستعد وهنعلمهم».

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق، وتقولوا مش بنشتغل، والأبناء بيكونوا زعلانين مني ومن الحكومة، طب ما تتعلموا المجالات الحديثة وهتشتغلوا وأنتوا قاعدين في بيوتكم، وهيكون دخلكم من 20 ألف دولار في الشهر وممكن يوصل لـ100 ألف دولار في الشهر».

وتابع: «الحكومة تنفذ ساسيات واستراتيجيات لتطوير هذا المجال، وعلينا جميعا التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف».

اقرأ المزيد:

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وكيل الطرق الصوفية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي: نشعر بالفخر والاعتزاز

محمد دحلان: أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفضه تهجير أهل غزة

وزير الزراعة يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي: نسبة المشاركة تدل على وعي الشعب
بقلم يارا أشرف