مدير سلاح الإشارة: الطاقة الكهربائية المعيار الرئيسي لإنشاء مراكز البيانات

قال اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير سلاح الإشارة، إن الطاقة الكهربائية تعتبر المعيار الرئيسي لإنشاء مراكز البيانات، حيث يتم قياس كفاءة وحجم المراكز بكمية الطاقة المستهلكة لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد والبنية التحتية، كما أصبحت مراكز البيانات والحوسبة السحابية صناعة عالمية كونها الأكثر قيمة في العالم وترسخ مكانة الدولة لتكون مركزا لجذب الاستثمارات.

وأضاف مدير سلاح الإشارة، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه انطلاقا من الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية بأهمية مراكز البيانات، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هذه المراكز لتدعيم مركز مصر كممر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم بالاستفادة من موقعها الفريد، ومرور أكثر من 90% من حركة تداول البيانات العالمية العابرة من شرق لغرب العالم مرورا من البحر الأحمر والمتوسط من خلال أنظمة الكابلات البحرية.

وأشار إلى أن التطور الهائل والمتسارع في هذا المجال يوضح أنه بالإضافة لذلك توفير البنية التحتية المتقدمة والمؤمنة للاتصالات في الدولة؛ لتلبية كافة مطالب الربط وطبقا للمعايير العالمية، وعلى الفور تضافرت كافة الجهود لإنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.