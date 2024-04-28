مدير سلاح الإشارة: مراكز البيانات والحوسبة السحابية أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي

قال اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير سلاح الإشارة، إنّ تقنيات مراكز البينات والحوسبة السحابية أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، حيث أضافت آفاقا جديدة إلى ريادة الأعمال في المجالات كافة، وخلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة ومتكاملة.

وأضاف مدير سلاح الإشارة، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مراكز البيانات هي الانعكاس الحقيقي للتحول الرقمي، وتخلق فرصا لدعم الاقتصاد وتأمينه ليحافظ على هوية الدولة، نظرا لقدراتها على الاكتشاف والحد من محاولات الاختراق وتسريب البيانات، إضافة إلى المرونة العالية في استرجاعها وتحليلها لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وتابع مدير سلاح الإشارة، أنّ التطور الهائل والمتسارع في هذا المجال يوضح أنّ مراكز البيانات تحولت وتطورت من مجرد خوادم لتخزين البيانات وتشغيل بعض التطبيقات إلى حوسبة سحابية لها القدرة على مشاركة الموارد افتراضيا، مثل البنية التحتية ومنصة التطبيقات والبرمجة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير التقنيات الحديثة.