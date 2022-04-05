الدفاع الروسية: سلاح الإشارة اعترض قنوات اتصال للقوميين الأوكرانين

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنَّ سلاح الإشارة الروسي تمكن من اعتراض محادثات بين مجموعة من الأفراد المنتمين إلى القوميين الأوكرانيين والتي وصفتهم في بيانها بـ« المتطرفين»، يتفقون خلالها على تحرك كبير، يستهدف ضرب مواقع جديدة في جمهورية دونيستك الشعبية، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

ونشرت وزراة الدفاع الروسية، لقطات يظهر بها عمل سلاح الإشارة الروسي، وهم يقومون باعتراض قنوات اتصال خاصة بمجموعة من الأوكرانيين القوميين.

اعتراض القنوات عملية قتالية

وأوضحت الوزارة أنَّ اختراق الجنود الروس لقنوات اتصال الأوكرانيين، يعد واحدا ًمن المهام القتالية التي يقوم بها سلاح الإشارة لتأمين مهامهم القتالية الخارجية.

وأكّدت أنَّه باستخدام محطة أمنية متنقلة، استطاع العسكريون الروس تسجيل بيانات المحادثات، والتي نقلوها بدورهم إلى القيادة العسكرية لاتخاذ قرار بشأنها، والذي انتهى بقصف موقع العدو، في محاولة لإخماد هذه العملية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنَّ سلاح الإشارة يستخدم وحدات هوائية مصممة لاقتناص خطوط اتصال لا سلكي عالي التردد ومتعدد الفواصل، مؤكدة أن القيادة العسكرية وفرت جميع أنواع قنوات الاتصال لتسهيل العملية العسكرية ومنها الأقمار الصناعية المحمية والمفتوحة، والإنترنت العسكري، والاتصالات المتنقلة وقنوات الترحيل الإذاعي.

العملية العسكرية تدخل يومها الـ41

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ41 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر يوم الخميس الموافق 24 فبراير، معلناً قيام بلاده شن عملية عسكرية ضد جارته الأوكرانية، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتهم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

وأعلن «بوتين» في تصريحات سابقة أنَّ العملية العسكرية لن تتنهي إلا بعدما تحقق الهدف منها كمنع عسكرة أوكرانيا من قبل عدة دولة غربية، وكذلك منع تمدد نفوذ الناتو بالقرب من الحدود الروسية بعد إعلان أوكرانيا نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «النانو».