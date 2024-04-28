«أزهرية مطروح»: لا شكاوي من امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

قال الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن غرفة عمليات المنطقة لم تتلق أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الثانوي والقراءات في جميع المعاهد بنطاق المراكز والمدن علي مستوي محافظة مطروح.

1788 طالبا يؤدون امتحانات النقل الأزهري

وأضاف وكيل الوزارة، اليوم، أن 1788 طالب وطالبة خلال امتحانات الثانوي والقراءات، موزعين علي مستوي 31 لجنة في ثلاث إدارات تعليمية يؤدون إمتحانات الثانوي في الأزهر، حيث يؤدي 1595 طالب وطالبة للنقل الثانوي الامتحان في مادتي الفقه، التاريخ، للقسم الأدبي، والفقه، الكيمياء، للقسم العلمي، موزعين علي 25 لجنة، بينما يؤدي 299 طالب وطالبة لصفوف نقل القراءات الامتحان في مادتي الفقة والإنشاء، موزعين على لجنتين.

توفير جو من الهدوء للطلاب

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جري تفقد عدد من لجان إدارة مطروح التعليمية، بحضور فوزي جاد، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، للتأكد من سير الامتحانات، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، ومسائلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، موصيا أبناءه بالحفاظ على التوازن النفسي أثناء أداء الامتحان، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.