«أبو مازن»: اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية سيمثل أكبر كارثة في تاريخ شعبنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه يجب تنفيذ حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة عبر عقد مؤتمر دولي، مؤكدا أن الوضع في غزة مؤسف للغاية، ويجب وقف القتال وإدخال مزيد من المساعدات للمدنيين، بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل قتلت نحو 34 ألف فلسطيني خلال 200 يوم من العدوان معظمهم من الأطفال وكبار السن، ودمرت 75% من قطاع غزة من المباني والمؤسسات والطرق والمساجد، ونناشد الولايات المتحدة إجبار إسرائيل على تجنب شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأكد «عباس»، أن اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية سيمثل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن مصر والأردن رفضا بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وعلى جميع دول العالم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومن حقنا الحصول على تقرير المصير.