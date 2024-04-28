سفير موسكو بمصر: جار تجهيز المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

كشف السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، آخر تطورات المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، قائلًا: «يجري حاليًا تجهيز المنطقة الصناعية والنظر في بروتوكول إضافي للاتفاقية الموقعة بين البلدين، وبعد اعتماده سيتم السماح للشركات الروسية ببدء عملها في قناة السويس».

وأضاف «بوريسينكو»، خلال لقاء في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه من المتوقع أن يحقق المشروع منفعة متبادلة ويسمح للشركات الروسية بنقل عملها إلى مصر، مشيدا في الوقت ذاته بانضمام مصر إلى أحد أقوى التكتلات الاقتصادية «بريكس» مؤخرا.

وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة: «نعرب عن سعادتنا لانضمام القاهرة إلى بريكس، وحصولها على العضوية الكاملة خاصة أنّه يأتي بالتزامن مع رئاسة روسيا للتكتل هذا العام»، واعتبر السفير الروسي أنّ انضمام القاهرة مهم، خاصة أنّها شريك قوي ومرغوب فيه ودولة محورية في الشرق الأوسط وإفريقيا.