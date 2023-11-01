السفير الروسي بالقاهرة: 600 من مواطنينا يعيشون في قطاع غزة

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إن 600 مواطن روسي يعيشون في غزة، وهناك مئات من مواطني دول الاتحاد السوفيتي سابقا طلبوا من روسيا إجلاءهم من القطاع.

«بوريسينكو»: قلقون بشأن مواطني روسيا في غزة

وأضاف «بوريسينكو»، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»: «قلقون بشأن مواطنين في غزة، وهناك العديد من النساء والأطفال الذين يحملون جواز سفر روسي هناك، ونطالب السلطات الروسية بأن تكون أكثر دقة وأن تتوقف عن هذا القصف حفاظا على حياة مواطنينا».

نؤيد حل الدولتين

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: «نؤيد حل الدولتين تأييدا تاما، وهو ما نطالب به على دار 75 عاما وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وأكد على ذلك الرئيس بوتين عقب اندلاع الأزمة الأخيرة في السابع من أكتوبر وهذا هو الحل الوحيد للأزمة».

وأكد «علينا في الوقت الحالي الضغط على الدول الغربية التي تساند القصف الإسرائيلي على غزة لوقف هذا الدعم غير المشروط حتى تتوقف عن القصف».