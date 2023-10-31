السفير الروسي بالقاهرة: تبنينا قرار وقف إطلاق النار لإنهاء النزاع في غزة

قال السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن بلاده تبنت موقفا يتمثل في دعم قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة، ولكنه اصطدم بمعارضة الولايات المتحدة وحلفائها، وهذا أظهر أن واشنطن تساند الاحتلال.

روسيا ترفض قصف غزة

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية: «صرحت روسيا بأنها لا توافق على ما قامت به الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر، وندين أيضا التدمير والقصف الذي تتعرض له غزة».

السفير الروسي: نحن مع حق الدفاع عن النفس

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: «نحن مع حق الدفاع عن النفس، ولكن لسنا مع قتل الأطفال والأبرياء، وتثق في أن الدول الغربية ستتخذ الموقف الصائب وتتفهم أنه لا يصح قتل الأبرياء».