إحباط محاولة بيع طن دقيق بلدي مدعم في السوق الموازية بقنا

قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الأجهزة الرقابية ضبطت كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق الموازية، في إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز والأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين.

ضبط كميات من الدقيق المدعم

وأشار «عبد الباقي» إلى ضبط كميات من الدقيق المدعم (دقيق مخابز)، بواقع 123 جوال دقيق بلدي مخابز، و71 جوال دقيق مطحون، و4 جوالات ردة، بواقع 9700 كيلوجرام دقيق بلدي، وذلك بأحد مطاحن بقرية أبو دياب، والذي يقوم بإعادة طحنها وتحويلها إلى دقيق فاخر بقصد الاتجار بها في السوق الموازية.

وذكر «عبد الباقي»، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وجه مديرية التموين بالاستمرار في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح «عبدالباقي»، أن المحافظ شدد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضرورة تواجد مفتشي التموين لدى المخابز بدائرة المحافظة.