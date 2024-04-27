ضبط 80 مخالفة متنوعة في حملة على المخابز والأسواق بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
09:56 م | السبت 27 أبريل 2024
حملات تموينية
أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية شن حملات تموينية على الأسواق والمخابز وتمكنت من ضبط 80 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.
حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية
وأشار «دايرة»، أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في دكرنس، ومركز ميت غمر، وتمي الأمديد، ومركزالمنصورة، والمطرية، وجرى تحرير 55 مخالفة في الرقابة على المخابز، و25 على الأسواق وبيانها كالآتي:
- محضر توقف عن الإنتاج.
-محضر عدم وجود قائمة بيانات.
- 7 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.
- 9 محاضر تصرف في دقيق 77 شيكارة.
14 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.
23 محضر نقص وزن ما بين9-23جم .
4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.
2 محضر عدم وجود شهادة صحية
12 محضر عدم إعلان عن أسعار الأوزان لمخابز سياحية,
- 1محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.
- بيع بأزيد من السعر الرسمي خبز سياحي.