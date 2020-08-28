الأهالي يطاردون سائقا حاول تهريب طني دقيق مدعم بـ"الحجارة"

تمكنت حملة من مديرية التموين ومباحث التموين، في بني سويف، منذ قليل، من ضبط سائق سيارة نقل، حاول تهريب 40 جوال دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية تزن 2 طن، بعد مطاردة دامت ساعتين بشوارع مديني بني سويف وناصر.

البداية كانت أثناء توجه حملة من مديرية التموين ترأسها وصفي عبد الله مدير عام المديرية، وجمعة علي عبد الحفيظ وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والمخابز بمركز ببا، فوجئوا بقدوم سيارة نقل محملة بأجولة دقيق المخصص للمخابز البلدية المدعمة، وعند محاولة استيقافه، فر السائق مسرعا في شوارع مدينة بني سويف، كذلك كوبري عدلي منصور، وشارع عبد السلام عارف، والطريق الزراعي قبل أن يتوجه شمالا إلى مركز ناصر وقرية بني زايد.

وتمكنت الحملة التي شاركت بها مباحث التموين بقيادة العقيد دكتور محمد محفوظ، من ضبط السائق بمعاونة عدد من الأهالي والذين هاجموا السيارة الهاربة بالحجارة لاستيقافها، قبل أن ينفجر أحد إطاراتها، وتتمكن الحملة من ضبطها.

وجرى تسليم السائق والسيارة والمضبوطات إلى مركز شرطة ناصر، تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.