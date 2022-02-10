ضبط 1403 قضية تموينية و4 مصانع أسمدة بدون ترخيص خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1403) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (325 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (70,250 طن).

ضبط (38 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (165,220 طن – 14631 عبوة).

ضبط (23 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (11,682 طن).

ضبط (50 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (23,775 طن - 21311 عبوة – 388244 قطعة – 9182 لتر).

ضبط ( 26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (115360 لتر – 11 أسطوانة ).

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجرائم التموينية

قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (32) قضية .. أبرزها القضايا الآتية :

فى مجال الغش التجارى

ضبط المدير المسئول عن معمل منتجات ألبان .. بحوزته (عدد 200 شيكارة ملح طعام يستخدم فى التصنيع بإجمالى وزن 10 طــــــن - عدد 40 قرص جبن رومى بإجمالى وزن 400 كيلو جرام) تُصنع بدون ترخيص أو سجل صناعى وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها.

فى مجال السلع المدعمة

( أسمدة زراعية – مواد بترولية – مقررات تموينية – سلع مدعمة "دقيق")

ضبط المدير المسئول عن محل لبيع الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص"..لحيازته وتجميعه (20 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة بإجمالى وزن واحد طن "محظور تداولها، وتصرف من خلال البطاقات الزراعية للحائزين" بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق).

ضبط المدير المسئول عن طلمبة لتموين السيارات.. لحيازته وتجميعه (عدد 700 لتر سولار مدعـم- عدد 600 لتـر بنزين 80 مدعم) بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير وتحصل عليها بطرق غير مشروعة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام.

ضبط بدال تموينى.. لقيامه بالتصرف فى مقررات تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم.. لحيازته وتجميعة (عدد 4 شكائر دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 200 كيلو جرام من حصة المخبز) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم.. لقيامه بالتصرف فى (عدد 3 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى وزن 150 كيلو جرام من حصة المخبز بالسوق السوداء والإستلاء على المال العام).

فى مجال الذبح خارج المجازر الحكومية

ضبط المدير المسئول عن محل جزارة.. لحيازته (50 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ).

فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار

ضبط عدد (10) قضايا.

فى مجال بيع بأزيد من السعر الرسمى

ضبط عدد ( 5) قضايا.

فى مجال مخالفات المخابز البلدية

ضبط عدد (10) قضايا.

نتائج شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بعدة حملات مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة (الشرقية) .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:

حماية الثروة الزراعية

ضبط عدد (10) قضايا (إتجار فى الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية( بمضبوطات بلغت ( 21,8 طن و170 عبوة مخصبات زراعية – 4 طن أعلاف – 3720 عبوة أدوية بيطرية) جميعها بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

حماية البيئة

ضبط عدد (2) مصنع عشوائى (لإنتاج وتداول الكيماويات لتصنيع المنظفات والمطهرات وكذا لإنتاج وتعبئة الصبغات والأحبار) بمضبوطات بلغت ( 33,5 طن مواد كيماوية لمنظفات ومطهرات وصبغات وأحبار) جميعها بدون مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

المواد الغذائية

ضبط عدد (2) مصنع عشوائى (لتعبئة وتداول الأعشاب الطبية وكذا تعبئة وتداول المقرمشات وأغذية الأطفال "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ( 11,5 طن مواد غذائية وأعشاب طبيعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن محل لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، وبحوزته ( 610 كيلو جرام من مصنعات اللحوم "سجق" بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن محل تجارى "سوبر ماركت" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، وبحوزته (كمية قدرها 532 كيلو جرام من الجبن الرومى) بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى .

مخالفات بيئية بمحافظتى القليوبية والدقهلية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مديريتى أمن (القليوبية – الدقهلية) لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فحص عدد (123) سيارة وتبين مخالفة عدد (43) سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية .

ضبط عدد (66) قضية صرف وإلقاء مخلفات بالمجارى المائية بنطاق مديرية أمن (الدقهلية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

حملة مكبرة بالقليوبية لمكافحة جرائم الإنتاج الزراعى المغشوش

قامت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة إستهدفت المصانع العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية .. أسفرت جهودها عن ضبط ( 4 مصانع"بدون ترخيص") يتم خلالها إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر) وضبط المديرين المسئولين عنها.

بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة ( 182,5 طن - 324 عبوة " أسمدة ومخصبات زراعية) مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.