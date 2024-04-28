وزير الصحة: تطور القطاع يعتمد بشكل كبير على قاعدة البيانات

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حول التطور الكبير على مستوى ملف الصحة، قائلًا: «تطور قطاع الصحة يعتمد بشكل كبير للغاية على قاعدة البيانات، وكل مستشفى يوجد بها حوالي من 50 لـ70 تطبيقا من أجل إدارة عمليات المرضى الداخليين والعمليات الحرجة والصيدليات أو في الأشعة والتحاليل، وتدار كل تلك الأمور بشكل علمي».

وأضاف في كلمته خلال الجولة التفقدية في مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «وكان لابد من وجود مكان لاستيعاب قاعدة بيانات ضخمة للغاية لكل المرضى لكي يستطيع التحميل عليها، وهذا لن يتم إلا بوجود مركز بيانات والحوسبة السحابية الذي يتم افتتاحه اليوم، ونحن أكثر المستفيدين منه لأننا نستطيع تحميل قاعدة بيانات ضخمة عليه».

وتابع: «تكمن الأهمية الكبرى لهذا المركز في مسألة تحليل البيانات من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يمكن معرفة تفاصيل المرضى الموجودين في كل مستشفى، وباستخدام إنترنت الأشياء يمكن متابعة المريض ورحلته داخل المستشفى عن طريق أسورة يرتديها فضلا عن معرفة التردد على أقسام الطوارئ والمناظير والعمليات الجراحية المختلفة، وبالتالي التعرف على حجم الإشغال داخل المستشفيات».