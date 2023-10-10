خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الدورة الـ70 لـ«إقليمية الصحة العالمية»

انتخب أعضاء اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نائبًا لرئيس الدورة الـ70 للجنة الإقليمية، والتي تعقد فعالياتها في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

مدير منظمة الصحة العالمية في مصر

جاء ذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الدولية.

الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

شهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية صباح اليوم، انتخاب الدكتور علي حاج آدم أبو بكر وزير الصحة بدولة الصومال رئيسًا للدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد روبلة عبدالله رئيس الصحة بدولة جيبوتي، نائبين لرئيس الدورة.

وتقدم رئيس الدورة السبعين للجنة الإقليمية، بالشكر لنائبيه المنتخبين لجهودهما المبذولة في ضمان سير عمل اللجنة خلال مهما عملها، مؤكدًا ضرورة التعاون الفعال بين أعضاء اللجنة من أجل صحة إقليم شرق المتوسط.