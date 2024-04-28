الكشف على 2731 حالة في قافلتين طبيتين بمركزي سمالوط وأبوقرقاص

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 2731 حالة، خلال قافلتين طبيتين بالمجان بقرية الفقاعى بمركز أبوقرقاص على مدار يومي 24 و25 أبريل الجاري، وقرية دير العذراء بمركز سمالوط خلال يومي 22 و23 من نفس الشهر، ضمن مبادرة حياة كريمة.

نتائج القافلتين في مختلف التخصصات

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلتين في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 488 حالة جراحة، 469 حالة باطنه، 702 حالة أطفال ، 165حالة أسنان، 155 حالة نساء، 57 حالة تنظيم الأسرة، 492 حالة جلدية، 203 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار «حسنين» إلى إجراء 303 تحاليل متنوعة، و7 حالات موجات صوتية، و15 حالة أشعة عادية، و147 كشف مبكر للضغط والسكر، و17 حالة خلع أسنان، وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ244 متردداً.