«راعي مصر» توزع ملابس جديدة على 5000 طفل ضمن التحالف الوطني في المنيا

أعلنت مؤسسة «راعي مصر»، التابعة للتحالف الوطني عن مبادرة «فرح قلبي»، لتوزيع ملابس جديدة على 5000 طفل من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا، وشملت المبادرة توزيع الملابس في مراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط وأبوقرقاص وملوي.

إدخال الفرحة على قلوب الأطفال

وقالت نرمين فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر، إن المبادرة تأتي تزامنًا مع أعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال وأسرهم، خاصةً في ظل الظروف المعيشية التي يواجهها الكثيرون.

وأضافت نرمين فؤاد أن «فرح قلبي»، هي إحدى مبادرات مؤسسة راعي مصر التي تهدف إلى دعم الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء مصر، وتشمل هذه المبادرات توفير احتياجات أساسية مثل الملابس، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مضيفة أن المبادرة لقيت ترحيبًا كبيرًا من أهالي محافظة المنيا، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة راعي مصر على جهودها في مساعدة الأطفال المحتاجين.

توفير احتياجات أساسية مثل الغذاء

ومؤسسة راعي مصر هي منظمة غير حكومية تعمل على تقديم الدعم للأطفال والأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وتشمل مجالات عمل المؤسسة توفير احتياجات أساسية مثل الغذاء والملابس والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، كما تعمل المؤسسة على تنفيذ برامج تهدف إلى تمكين الأطفال والشباب وتطوير مهاراتهم.