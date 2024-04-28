«الصحة»: خدمات طبية لأكثر من مليون مواطن ضمن برنامج «رعاية كبار السن»

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لـ مليون و90 ألفا و624 مواطنًا فوق سن 65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر 2022.

تحسين جودة الحياة الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تقديم حزمة الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 860 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.

الفحص الطبي الشامل

وتابعت «عبدالمجيد» أنّ الخدمات المقدمة تشمل إجراء الفحص الطبي الشامل، للكشف عن الأمراض غير السارية، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، إضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي فضلا عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، مضيفة أنّه يتم إحالة المرضى للمستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، كما يحصل المريض على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع زيارتين سنويا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن».