سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ

علق السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، على الصراع في قطاع غزة، موضحا أن روسيا على مدار التاريخ تقف بجوار الفلسطينيين للحفاظ على حقوقهم التاريخية، وهي من أولى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مضيفا «نرفض هجوم حماس وجميع العمليات الإسرائيلية التي تقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين».

السفير الروسي: يجب الضغط على واشنطن لوقف دعم تل أبيب

وأضاف «بوريسينكو»، خلال حواره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، طالبنا بوقف الحرب الإسرائيلية، وعلى المجتمع الدولي الضغط على واشنطن لوقف دعمها لإسرائيل، لافتًا إلى أن روسيا ترى أن الخيار الحقيقي الوحيد لحل القضية، هو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947.

السفير الروسي: موسكو تحاول وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وذكر السفير الروسي، أنّ روسيا تحاول وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقدمت اقتراحات جديدة للتشاور مع المجموعة العربية خلال الرئاسة الحالية لدولة الجزائر، وفي المقابل تقوم الدول الغربية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام «الفيتو»، وعدم السماح بالتصويت على القرارات المتعلقة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، في إطار مجلس الأمن، بل تستمر في دعم وتسليح إسرائيل.