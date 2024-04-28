سفير روسيا بمصر: علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا في عهد الرئيس السيسي

أشاد السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، بالعلاقات المصرية - الروسية، التي اكتسبت قوة دفع قوية جديدة وممتدة عبر التاريخ وباتت أكثر تميزًا، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنّ القاهرة وموسكو احتفلتا العام الماضي بذكرى مرور 80 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأضاف «بوريسنيكو»، خلال حواره في برنامج «عن قرب» تقديم الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العلاقات المصرية الروسية شهدت تقاربا كبيرا في السنوات الأخيرة، فهناك اتفاقيات كبيرة مثل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والسياسية التي وقعها الرئيسان المصري والروسي.

واعتبر السفير الروسي لدى القاهرة، أنّ الاتفاقية شراكة ودفعة نحو مزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين، وسيظل التعاون قويًا بين موسكو والقاهرة في جميع المجالات، خاصة أنّ وجهات نظر البلدين تتوافق وتتقارب تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ونسعى لتعزيز الكثير من الروابط على الصعيد الاقتصادي وتعميق الروابط الثقافية