السفير الروسي بالقاهرة: مشروع الضبعة النووية يشبه «السد العالي»

قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، إن مشروع الضبعة النووية في مصر، يُعد رمزًا للصداقة بين موسكو والقاهرة، ويشبه بناء السد العالي في أسوان عام 1960، ويُسهم المشروع أيضًا في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة المصرية عن طريق توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل.

بوريسينكو: نرحب بتطوير العلاقات مع الدول العربية

وأضاف «بوريسينكو»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بانتهاء مشروع الضبعة سيسهم في توفير إمدادات طاقة آمنة وطويلة الأجل، وربما يقلل الاعتماد على الوقود، موضحا أن مصر تمثل لاعبا محوريا لروسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونرحب بتطوير العلاقات مع الدول العربية.

السفير الروسي: حريصون على تعزيز الشراكة مع كل الدول

وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة، أن موسكو حريصة على تعزيز الشراكة مع كل الدول في آسيا والقارة السمراء، وخلال العامين الماضيين شهدت العلاقات بين روسيا والدول العربية فجرًا جديدًا وتقدمًا، خاصة على مستوى الاستثمار والاقتصاد، وبعد فرض الغرب 20 ألف عقوبة على موسكو.