نادية مصطفى تروج لحفلها الجديد في دار الأوبرا.. وتوجه رسالة لـ علي الحجار

روجت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك» لحفلها الغنائي الثاني من مشروع «100 سنة غنا»، الذي ينظمه الفنان علي الحجار، مساء اليوم، في دار الأوبرا وتشاركه فيه كضيفة شرف.

نادية مصطفى توجه رسالة لـ علي الحجار

وكتبت الفنانة نادية مصطفى: «اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبدعوة من الفنان الكبير والأصيل علي الحجار، كضيفة في حفلته اليوم 28 أبريل».

ووجهت نادية مصطفى رسالة خاصة للفنان علي الحجار، قائلة: «سعدت وشرفت وشكرا جزيلا له على دعوته الكريمة، ودعائي له بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون ليلة جميلة يسعد بها الحضور، في انتظار تشريفكم هتنوروا».

يذكر أن حفل «100 سنة غنا» ينظمه الفنان علي الحجار على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويشارك في الحفل الفنان مصطفى قمر.