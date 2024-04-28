علي الحجار يحيي ثاني حفلات مشروع «100 سنة غنا» اليوم

يستعد الفنان علي الحجار، مساء اليوم الأحد، لإحياء ثاني حفلات مشروعه الفني «100 سنة غنا»، الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية، وهذا الحفل سيكون من ألحان الموسيقار محمد فوزي.

علي الحجار يحيي حفل «100 سنة غنا»

وسيحيي الفنان على الحجار حفله الغنائي على خشبة المسرح الكبير، في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيشارك في الحفل عدد من ضيوف الشرف، من بينهم: مصطفى قمر ونادية مصطفى، بالإضافة الى عدد من المطربين الشباب، منهم سهيلة بهجت وسمير عزمى وشيماء يسري، تحت قيادة المايسترو يوسف صادق.

وسيكون الحفل من توزيع أحمد شعتوت، والكاتب أيمن حكيم، وإخراج عصام السيد، وروج «الحجار» للحفل من خلال حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، قائلا: «هيكون فيه مفاجأة في الحفلة، أنا شخصي سعدت بها جدا، لو عرفتوها هتسعدكم إنتوا كمان».