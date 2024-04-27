علي الحجار يدعو أحفاد محمد فوزي لحضور حفل «100 سنة غنا» بالأوبرا غدا

أعلن المطرب علي الحجار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مشاركة أسرة الفنان الراحل محمد فوزي، في احتفالية 100 سنة غناء بدار الأوبرا المصرية.

ونشر علي الحجار، البوستر الدعائي للحفل، معلقا: «المفاجأة اللي قلتلكم عنها امبارح، هي إننا تواصلنا مع نجل الموسيقار الكبير محمد فوزي، ووجهنا له دعوة لحضور الحفل، ووافق على الحضور بصحبة أحفاده».

حفلات 100 سنة غنا

يقام الحفل غدا الأحد ضمن سلسلة حفلات 100 سنة غنا في دار الأوبرا المصرية، ويقدم الحفل مجموعة من أغنيات الراحل محمد فوزي.

وأعلن «الحجار» يناير الماضي، إطلاق حفلات 100 سنة غنا، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «فكرة 100 سنة غنا هي إن كل حفلة هتكون خاصة بألحان فنان عظيم من عظماء الفن المصري، هنقدم أغانيه بتوزيعات حديثة، تناسب عصرنا، مع الحفاظ التام على اللحن الأصلي».

وأضاف: «دايما بيشارك معانا ضيوف فنانين جامدين جدا وشباب واعد متألق، إن شاء الله تنبسطوا».