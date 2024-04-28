عمرو طلعت: «الحوسبة السحابية الحكومية» يسهل عملية تلقي المريض للعلاج

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تكلفة الحاسبات زادت على مستوى العالم من 20 إلى 30%، مشيرا إلى أن كل المحافظات التي بها تأمين صحي مثل بورسعيد، وأسوان، والأقصر بدأت بميكنة كاملة.

وأضاف في كلمته خلال الجولة التفقدية في مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «باق مستشفيات التأمين الصحي محافظات الجمهورية والمستفيات الجامعية».

وشدد طلعت على أهمية ربط كل المستشفيات ببعضها، بما فيها مستشفيات القطاع الخاص، إذ تسهل عملية تلقي المريض للعلاج، فلن يحتاج إلى إجراء التحاليل عدة مرات عند تغيره المستشفى، أو المكان الذي كان يعالج بها، فكان هذا الأمر يكلف الدولة المريض أيضا، موضحا أن التاريخ المرضي للمواطن سيكون متاحا أمام الطبيب، وبالتالي صرف الأدوية سيكون محوكما.