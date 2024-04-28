«أبوعريضة» رئيسا للإدارة المركزية لامتحانات المعاهد الأزهرية

أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعيين الشيخ حميد حامد أبوعريضة رئيسا للإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، خلفا للشيخ أحمد عبدالعظيم.

الإدارة المركزية للامتحانات

وأوضح مصدر مسؤول في الأزهر لـ«الوطن»، أنّ التغيير جاء نتيجة بلوغ الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات السابق، السن القانونية للمعاش، وخروجه عن الخدمة، وبالتالي جاء تعيين الشيخ حميد أبوعريضة خلفا له، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بشكل مستقر في مختلف اللجان وتجرى متابعتها.

الأزهر يوجه الشكر لرئيس الامتحانات السابق

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية في بيان له اليوم: «يتقدم قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، ووكلاء القطاع، ومديرو العموم، وجميع العاملين بقطاع المعاهد الازهرية، بخالص الشكر وأسمى آيات التقدير لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأكبر، ومحمد الضويني وكيل الأزهر، على ثقتهما في الشيخ حميد حامد أبو عريضة، واختياره رئيسا للإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية».