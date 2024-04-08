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«المعاهد الأزهرية»: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن فتح باب التعيين في القطاع

كتب:

محمد أيمن سالم
01:58 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية

تابع قطاع المعاهد الأزهرية الأخبار والمنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن وظائف بالمعاهد الأزهرية، واستغلال البعض من ذوي النوايا الخبيثة حاجة الشباب وتطلعاتهم للحصول على فرصة عمل بالأزهر الشريف.

تعيينات جديدة بالمعاهد الأزهرية

ويؤكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه لا صحة للأخبار والمنشورات المتداولة بشأن الإعلان عن وظائف أو مسابقات أو تعيينات جديدة بالمعاهد الأزهرية في الوقت الحالي، وأن الطريق الوحيد للتعيين داخل المعاهد الأزهرية يكون من خلال مسابقة رسمية يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

قطاع المعاهد الأزهرية

ويهيب قطاع المعاهد الأزهرية بالمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتحقق من الأخبار المتداولة بشأن الوظائف من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق أو التعامل مع أي شخص يدعي قدرته على توفير فرص عمل بالمعاهد الأزهرية حتى لا يقع فريسة للمتلاعبين من أصحاب النفوس الضعيفة.

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