متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة شوارع مركزي سمالوط والمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

وشدد المحافظ على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

رفع كفاءة الطرق بحي جنوب المدينة

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رفع كفاءة الطرق بحي جنوب المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية حيث تم كشط الطبقة الاسفلتية القديمة لبدء أعمال الرصف ووضع طبقة الحيبة بشارع التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة، موجهاً بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية للانتهاء منها في الوقت المحدد لها، وذلك لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

تيسير حركة سير المواطنين والمركبات

وفي مركز سمالوط، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة الطرق بمتفرعات شارع امتداد المدارس بحي وسط المدينة، مؤكدًا على سرعة تنفيذ الأعمال لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى.