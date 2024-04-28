وزير الإسكان يوجه مسؤولي المدن الجديدة بمتابعة مشروعات النظافة وتطوير الطرق

أجرى رؤساء أجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق و15 مايو، جولات موسعة لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير والنظافة والحالة العامة بعدة مناطق بتلك المدن، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ورصد موقف تقديم الخدمات للسكان أو محاولات التعدي ومخالفات البناء.

الجولات تهدف لرصد المخالفات والعشوائيات

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بعض مناطق ومجاورات التجمع الأول، بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، للوقوف على حالة المجاورات وأحياء البنفسج والياسمين، ومستوى النظافة والزراعة والطرق.

كما تابع رئيس الجهاز سير ومستوى العمل بمحطة صرف البنفسج بالتجمع الأول، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات.

وواصل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولاته التفقدية بمختلف القطاعات بالمدينة لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب تنفيذها.

متابعة نسب تنفيذ رفع كفاءة الطرق

وتفقد «النجار» خلال جولته، الحي المتميز بالقطاع الشرقي، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة والاطلاع على نسب التنفيذ.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، طريق الواحات والمداخل الرئيسية للقطاع الشرقي، للوقوف على مستوى النظافة والزراعة.

وقام المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه مسؤولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بالحيين الأول والثاني شرق، حيث تفقد الطرق الداخلية والمتنزهات.

تكثيف أعمال النظافة

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، بتكثيف أعمال النظافة لأرصفة المشاة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء، مشددا على ضرورة التلافي الفوري للملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، ومنها رفع نواتج صيانة الحدائق، ورفع رمال موجود بنهر الطريق مع تحرير المخالفة لصاحب العقار المتسبب، وكذا إصلاح نقطتي مياه معالجة وتوفير 3 أغطية لغرف صرف الأمطار.

والتقى رئيس جهاز مدينة الشروق، على هامش الجولة ببعض السكان، واستمع لشكواهم من وجود بعض المخلفات وتجمعات مياه، ووجه المختصين بسرعة الاستجابة، وتم إنهاء الشكوى على الوجه الأمثل.

توفير الخدمات للمواطنين

وتفقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة مايو، ومسؤولو الجهاز، الحالة العامة للطرق والمرافق والزراعة والأمن والكهرباء والمخالفات والنظافة والتجميل بالمجاورات «7 - 8 - 9»، ضمن خطة جهاز المدينة لتوفير الخدمات للمواطنين، والعمل على إزالة مختلف العقبات، كما تابع عددا من المجاورات للوقوف على حالة الأعمال من الطرق والمرافق والزراعة والنظافة والتجميل والإشغالات والمخالفات.

رفع كفاءة مجاورات المرحلة الثالثة في مدينة مايو

وأثناء جولة رئيس جهاز مايو، رصد مخالفة بناء بلكونة وتم إزالتها على الفور، كما شدد رئيس الجهاز على الشركات القائمة بأعمال المرافق سرعة إنهاء أعمال تغيير خطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية وتغذية العمارات ضمن أعمال رفع الكفاءة لبعض مجاورات المرحلة الثالثة، كما تم المرور على المجاورة 28 لمتابعة رفع الكفاءة للطرق والمرافق، بجانب المرور على الطريق الدائري للمدينة.

وطالب رئيس الجهاز بتكثيف العمل على مستوى جميع المراحل من أعمال الطرق لإعادة تأهيل البلدورات المتهالكة والإنترلوك وأحواض الزراعة، والمرور على كافة أغطية المطابق وغرف التفتيش على مستوى جميع المراحل بالمدينة وإعادة تأهيل المتهالك منها حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، سرعة تلافي بعض الملاحظات التي وجدت أثناء المرور، لافتا إلى أنه سيتم المرور تباعا على باقي المجاورات بجميع المراحل طبقا للخطة المدرجة من جهاز المدينة للنهوض بكل القطاعات.