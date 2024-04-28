«التنمية المحلية»: قنا الأولى في استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى بين المحافظات في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ22.

وذكر وزير التنمية المحلية، أن قنا نجحت في استرداد 414 ألف متر مربع بإجمالي 106 حالات مبان مخالفة، و20 فدان أراض زراعية بإجمالي 4 حالات، وذلك وفق تقرير غرفة إدارة الأزمات والعمليات بالوزارة.

إزالة مخالفات البناء في المحافظات

وتابع وزير التنمية المحلية، بأن محافظة الشرقية في المرتبة الثانية، حيث نجحت في استرداد 36 ألف متر مربع بإجمالي 254 حالة مبان مخالفة واسترداد 139 فدان أراضي زراعية بإجمالي 92 حالة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت 25 ألف متر مربع بإجمالي 23 حالة مبان مخالفة، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في إزالة 137 حالة مباني مخالفة على مساحة 24.4 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 9 أفدنة أراضي زراعية بإجمالي 42 حالة".

ووجه «آمنة» بأهمية تعاون كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي بحسم لأية محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية، خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

رصد مخالفات البناء في المهد

وطالب «آمنة» القيادات المحلية بالمحافظات بالمرور اليومي على القرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسؤولي الزراعة وحماية الأراضي لرصد أي محاولات للتعدي، ومنعه في المهد والحسم في تطبيق القانون، موجهًا قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 لاستكمال تلك الأعمال بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.