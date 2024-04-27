رسالة مهمة وتحذير من محافظة القاهرة لأصحاب المحلات

ناشدت محافظة القاهرة أصحاب المحال التجارية والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الصيفية الجديدة، بعد بدء تطبيقها مساء أمس الجمعة تزامنا مع بدء التوقيت الصيفي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكثفة لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة تتعاون مع مديرية الأمن لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات، وتكثيف الحملات بمختلف الأحياء، للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالمواعيد المقررة لعمل المحال والمطاعم والورش والمقاهي.

مواعيد عمل المحلات

ووفقا للمواعيد الصيفية، تعمل المحال والمولات التجارية من 7 صباحاً حتى 11 مساءً يوميا، مع إضافة ساعة لتغلق 12 منتصف الليل أيام الإجازات والجمعة والخميس، أما المطاعم والكافيهات فتعمل من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع وجود أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق، وهي السوبر ماركت والصيدليات والبقالة ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة، إضافة لخدمة الدليفري للمطاعم والكافيهات، حيث تعمل على مدار 24 ساعة.

أما مواعيد الورش والأعمال الحرفية تبدأ من 8 صباحًا وتغلق 7 مساء، باستثناء الورش الموجودة على الطرق والملحقة بمحطات الوقود من أجل خدمة المواطنين.