«التنمية المحلية» تنظم دورة تدريبية لرفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع الجاري، دورة تدريبية عن مهارات استلام بنود الأعمال طبقًا للكود المصري، وذلك بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء وكلية هندسة جامعة بنها وقطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالوزارة، ويستفيد من الدورة المديرون والعاملون بإدارات المشروعات والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني.

دورات تدريبية للعاملين بالمحليات

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية هذه الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات وذلك لرفع مهارات وزيادة وعي العاملين بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات، وعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني المناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدامها.

الدورة تتضمن تصميم الجراجات

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدورة التدريبية ستتناول كيفية التفريق بين طبيعة المباني العامة والخاصة والاشتراطات المعمارية لأعمال الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق، وأسس إعداد وتجهيز العمل التنفيذي للموقع، وأعمال الأنظمة الكهروميكانيكية والتركيبات الفنية، والأسس والمعايير العامة لتصميم واستلام الجراجات تبعاً لنوعيات المباني المختلفة، واعتبارات تصميم واستلام المباني طبقاً للكود المصري للمعاقين، وأنواع الطرق والرصف وتصميم الجراجات.