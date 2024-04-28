6 ضوابط للتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. اعرفها

تستعد وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الحالات التي أقرّ القانون التصالح فيها، وتقنين وضعها هو مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، وذلك وفق شروط محددة أقرّها القانون الجديد وهي كالتالي:

شروط التصالح على مخالفات خارج الحيز

1- تكون مخالفة البناء تمت قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

2- يكون المبنى أو الوحدة السكنية محل التصالح قريبًا من الحيز العمراني.

3- يكون المبنى مشغولًا وليس فارغًا ويتمّ استخدامه لأغراض سكنية أو غير سكنية.

4- يكون العقار متمتعًا بالمرافق.

5- يكون المبنى موجودًا داخل كتلة سكنية.

6- الأرض المبني عليها خارج الحيز فقدت مقومات الزراعة.

دورات تدريبية على قانون التصالح

وفي سياق متصل، يبدأ مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، الأسبوع الثاني في دورات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ويستفيد منها سكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية حول منظومة التصالح علي مخالفات البناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.