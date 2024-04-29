كيف تتوقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إزالة الغابات المحتملة؟.. تقرير يوضح

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على المقال الصادر عن: «فوربس» (Forbs)، بعنوان «تحريك مؤشر التغير المناخي، تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي في توقع إزالة الغابات المحتملة، أو قطع الأشجار غير القانوني قبل حدوثه».

أجهزة المراقبة الصوتية.. تكشف إزالة الغابات قبل حدوثها

أوضح المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، أن الأسواق الخاصة، وأسواق ريادة الأعمال تتعامل مع التغير المناخي بشكل مختلف، ومن ذلك قيام بعض الشركات باستخدام بيانات الأقمار الصناعية لرصد إزالة الغابات بشكل أساسي عن طريق Global Forest Watch/GFW جلوبال فورست ووتش جي إف دبليو.

استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

لفت المقال الذي نشره معلومات الوزراء في تقريره، إلى أحدث التطورات بيانات الأقمار الصناعية التي أصبحت متاحة حديثًا، خاصة من خلال أداة (GEDI Lidar)، التي يمكن معالجتها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تذهب إلى أبعد من التنبيهات الأساسية لإزالة الغابات.

البيانات ذات دقة مكانية عالية جدًا

أشار التقرير، إلى أن هذه البيانات ذات دقة مكانية عالية جدًا، حيث تقيس مساحات صغيرة يصل حجمها إلى 10 أمتار، ما يجعل من الممكن مراقبة الإزالة الفعلية للكربون، فهذا النهج يجعل من الممكن تحديد الكمية الفعلية من الكربون التي تمتصها الغابات من الهواء.

الاستفادة من بيانات أجهزة المراقبة الصوتية الموجودة على الأرض

يشمل ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتوقع إزالة الغابات المحتملة، أو قطع الأشجار غير القانوني قبل حدوثه، من خلال الاستفادة من بيانات أجهزة المراقبة الصوتية الموجودة على الأرض، للكشف عن صوت معدات قطع الأشجار.

مشروع «كوروبيرا» يقوم بالكشف عن الدمار قبل أن يبدأ

في سياق ذلك، ظهر مشروع في البرازيل يُعرف باسم مشروع «كوروبيرا» (Curupira Project)، الذي يكشف عن الدمار قبل أن يبدأ، حيث طور باحثون من جامعة ولاية «أمازوناس» (UEA)، أدوات للذكاء الاصطناعي لمكافحة إزالة الغابات في «ماناوس»، في ولاية «أمازوناس».

ثبت فريق الباحثين التابع لجامعة ولاية «أمازوناس»، صناديق الذكاء الاصطناعي على الأشجار، للتعرف على أصوات الآلات المستخدمة في إزالة الغابات، وإصدار تنبيهات في الوقت المناسب، عبر شبكة اتصالات بعيدة المدى.