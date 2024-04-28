تاج وصليب وقلب.. الأقباط يتزينون بالسعف في أحد الشعانين بالإسكندرية

تاج من السعف يعلو الرؤوس والأيادي تحمل صلبان السعف، وسنابل القمح، يجري الأطفال من الشوارع إلى مدخل الكنائس، مٌرددين «أوصنا ابن داود» في فرحة وبهجة تعلو الوجوه، هذا المشهد كان جليا في مُحيط كل الكنائس القبطية الأرثوذكسية على رأسها كنائس الإسكندرية.

ذلك المشهد السعيد، كان أبطاله صُناع السعف الذين مكثوا بجوار الكنائس قبل 24 ساعة من ذلك العيد، يُضفرون السعف بأشكال مختلفة تُضفي رونق العيد، دون اقتصاره على مجرد حمل جريد السعف الخام.

«نزيه» 30 عاما من صناعة السعف في الإسكندرية

نزيه رويس، رجل ستيني تعلو الابتسامة وجهه دائما، يتخذ ركنا داخل ساحة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، رفقة أولاده الثلاثة وكلا منهم يُضفرون السعف بأشكال مُختلفة ما بين تاج للرأس وقلب كبير وصليب، مُشكلين السعف بالورود و«الجليتر»، إضافة إلى طابع فني يجذب المُصلين إليهم.

«30 سنة متعود احتفل بحد السعف في المرقسية، بجيب الجريد وأضفره أنا وولادي، وكل سنة بنحاول نحط بصمة جديدة عشان الناس تنبسط من الأشكال وهي داخلة الكنيسة» هكذا تحدث «نزيه» بينما أنامله تُداعب السعف في شكل سريع فيتحول إلى شكل صليب في قرابة 5 دقائق فقط.

ذلك المعدل يعد أسرع من الطبيعي في تضفير الصلبان من السعف، وهو الأمر الذي أرجعه الرجل إلى عنصر الخبرة: «إيدي بقت تضفر لوحدها من غير ما أحس، وحتى أولادي زي حالاتي من التعود».

وأشار إلى أن أبناءه اقترحوا عليه إضافة وردة في متوسط كل صليب وقلب، بالإضافة إلى تزيين «التيجان» والقلوب بالجليتر ليكون عملا فنيا: «حطينا كلمة ربنا موجود على التاج عشان يكون الشكل جميلا ومختلفا عن أي تاج تاني والناس حبت الفكرة».

«هاني» يصنع السعف للتبرك

من الكاتدرائية المرقسية وسط الإسكندرية إلى كنيسة القديسين شرقا، كان شاب ثلاثيني يدعي «هاني جرجس»، جالسا في الشارع المؤدي للكنيسة وحوله مئات السعف يٌشكلهم بمهارة: «إحنا ورثنا تضفير السعف أبا عن جد، وبنورثه لعيالنا، والموضوع مش مجرد أنه باب رزق، لأ طبعا، دي عادة سنوية.. بنفرح بها وبنفرح بها غيرنا» هكذا تحدث وهو يقدم السعف للأطفال الذين التفوا حوله لشراء الأشكال التي تعجبهم.

وأضاف هاني لـ«الوطن»، أنه لا يشعر بأجواء العيد إلا إذا جلس وصنع السعف بيده «بنحب نفرح الناس ونأخد بركة أكتر من كونها شُغلانة هدفها المكسب، لأن دي مش شُغلانة دي حاجة مرتبطة بمناسبة لمدة يوم واحد بس في السنة».

وأوضح أن الأسعار مثل الماضي السعفة بلغ ثمنها 20 جنيها، فيما توجد صلبانا مُدفرة من السعف مُسبقاً تبدأ ب40 جنيها، وترتفع وفقاً للحجم، فيما يبلغ ثمن السُنبلة 20 أو 30 جنيها أيضاً.

الأقباط يشكلون السعف بطرق بسيطة

بمجرد شراء السعف يتجه الأقباط إلى الكنائس يرددون لحن: «في الطريق فرشوا قُمصان، ومن الشجر قطعوا أغصان، وهم يصيحون بالألحان أوصنا ابشيري أن دافيد».

داخل الكنيسة كان يجلس موريس رمزي، رجلا أربعينيا، وبجواره طفلاه صغار، يصنع لهما أشكالا من السعف على رمز «الأتان» الذي ركب عليه السيد المسيح، مُشيرا إلى أنه مرتبط بالحدث كما أنه أسهل المجسمات صنعا حيث لا يأخذ منه أكثر من 10 دقائق، بينما مُجسمات القلوب والصلبان هي الأكثر تعقيدا حيث تأخذ منه وقت قرابة الساعتين كونه غير متمرس.

وأشار إلى أن هناك أشكال سهلة يتم تشكيل السعف منها مثل «الخاتم والغويشة» لا يأخذون أكثر من دقيقة: «بنعملها نفرح الأطفال ونعرفهم أن من حوالي 2000 سنة الناس استُقبل السيد المسيح بالسعف وفرشوا القمصان، وإن كل سنة بنعيد نفس الذكرى».