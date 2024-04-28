لماذا تصلي الكنيسة صلاة الجناز العام في نهاية قداس أحد السعف؟

تختتم الكنيسة قداس عيد أحد الشعانين 2024 اليوم، بصلاة الجناز العام على الأقباط، قبل بدء صلوات البصخة المقدسة «صلاة الكنيسة في أسبوع الآلام».

طقس صلاة الجناز العام بقداس أحد الشعانين

وتُقيم الكنائس صلاة التجنيز -أي الجنازة- على جميع الحاضرين في أحد الشعانين، إذ تمتنع الكنيسة في أسبوع الآلام عن إقامة جنازات تذكارية عن أنفس المسيحيين المتوفيين، وتغلق ستر الهيكل -ستار المذبح في الكنيسة- وتعلق الستائر السوداء لتشترك مع المسيح في آلامه بحسب البابا شنودة الثالث.

وعن الغرض من إقامة الكنيسة صلاة الجناز العام في نهاية قداس أحد السعف، أوضح الأنبا بنيامين مطران المنوفية، أنه خشية من وفاة أحد المسيحيين في أسبوع الآلام، مبينا أن هذا التجنيز يُغني عن صلاة الجنازة في الأربعة أيام التي لا يجب فيها رفع البخور وهي أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء.

وأضاف مطران المنوفية لـ«الوطن» أنَّ الكنيسة خصصت أسبوع الآلام للاشتراك مع السيد المسيح في آلامه بحسب الاعتقاد المسيحي، وقررت الكنيسة ألا تشترك في حزن آخر غير الحزن على آلام المسيح، ولأن الكنيسة قد خصصت هذا الأسبوع في الصلاة والتسبيح والصوم وهي حزينة على آلام المسيح.

الامتناع عن إقامة قداسات

كما تمتنع الكنيسة خلال هذه الأيام عن إقامة قداسات عقب نهاية قداس أحد السعف، وحتى الاحتفال بخميس العهد، إذ يقام أول قداس بعد الأحد، وتُحيي فيه الكنيسة تذكار تأسيس السيد المسيح سر الإفخارستيا أو التناول أحد أسرار الكنيسة السبعة.