احذر تأثير تقلبات الطقس على بشرتك.. 6 نصائح لعلاج حكة الجلد

مع دخول فصل الربيع، تشهد حالة الطقس تباينًا ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط رياح الخماسين التي تأتي مُحملة بالغبار والأتربة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الأيام الماضية، ونتيجة لهذا التباين في درجات الحرارة يشكو الكثيرون من تأثُر بشرتهم بالسلب وإصابتهم بالالتهابات والحكة الجلدية، مُتسائلين عن كيفية حماية جلدهم خلال فصل الربيع؟.

تأثير تقلب الطقس على البشرة

تقول الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إنّ التغير في درجات الحرارة خلال فصل الربيع ما بين الارتفاع والانخفاض ونشاط رياح الخماسين يؤدي إلى تدهور المشاكل الجلدية على رأسها الإكزيما الوراثية، إذ تزيد أعراضها خلال الطقس المتقلب باعتبارها نوع من أنواع الحساسية، فيحدث احمرار وتهيج في الجلد وتورم بعض المناطق، فضلًا عن الحكة الشديدة وظهور بقع خشنة أو قشور على الجلد.

وأضافت الكحكي، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن حالة الطقس القاسية سواء كانت حارة أو باردة تؤدي إلى حدوث مشكلات جلدية عديدة، منها ظهور حب الشباب والطفح الجلدي وزيادة التعرق مع ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك يحدث جفاف البشرة وتشققها مع انخفاض درجات الحرارة.

كيف تحمي بشرتك في الربيع؟

وقدمت استاذة الأمراض الجلدية 6 نصائح ينبغي اتباعها عند حدوث التقلبات الجوية لتلافي المشكلات الجلدية أبرزها حكة الجلد، كالتالي: