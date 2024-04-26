متى تنتهي رياح الخماسين؟.. «الأرصاد» تكشف عن مفاجأة في حالة الطقس

مع بداية فصل الربيع، ظهرت رياح محملة بكميات كبيرة من الأتربة، أثرت على الجو العام، وأدت إلى تقلب المزاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، واختلف البعض في تحديدها كرياح حرارية أم خماسينية، برغم انتهائهما في نفس الموعد.

تتكون المنخفضات الحرارية «صحراوية» في فصل الربيع، وهي عبارة عن نشاط للرياح القادمة من الصحراء الغربية، تبدأ من صحراء إفريقيا الكبرى، وصولًا الى الصحراء الغربية، محملة بكميات كبيرة من الأتربة، التي تؤثر على المدن والمناطق، وتستمر فرص مثل هذه المنخفضات طوال فصل الربيع، أي تنتهي يوم 21 يونيو، بحسب حديث الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

اختلاف رياح الخماسين عن المنخفضات الحرارية

تختلف رياح الخماسين عن المنخفضات الحرارية، فلابد أن تمر على الصحراء الإفريقية بأكملها، وبرغم ذلك لم تؤثر بقوة على مصر، وتنتهي يوم 21 يوينو.

مصر تشهد رياح جنوبية محملة بالأتربة

شهدت مصر رياح جنوبية محملة بالأتربة، بداية من الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة، خاصة يوم الأربعاء الماضي على مناطق القاهرة، والتي استمرت حتى يوم الخميس، لتهب مرة أخرى ولكن من البحر المتوسط، أدت إلى حدوث تهدئة للأتربة، وإعادة الاستقرار المناخي مجددًا، بحسب «شاهين».

توقعات حالة الطقس

هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة متوسطة ورعدية اليوم وغدًا، خاصة على مناطق في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، وفقًا لمدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية.