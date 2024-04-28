لتجنب الإصابة بنزلات البرد في رياح الخماسين.. احرص على تناول هذا النبات

مع التغيرات الجوية الكثيرة، خلال فترة رياح الخماسين، تكثر الإصابة بنزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية، ما يدفع المواطنين إلى أخذ الحذر حتى لا يتعرضون إلى الإصابة، لذلك نستعرض طرق الوقاية من الأمراض خلال هذه الفترة، عن طريق نبات طبيعي ومضمون وهو «الثوم».

الحد من الإصابة بنزلات البرد

«الثوم صديق الجهاز التنفسي».. هكذا وصف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نتائج تناول الثوم في الحد من الإصابات بنزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية، موضحًا أن الثوم يكافح نزلات البرد، ويُهدئ الكحة، خاصة أنه يحتوي على الصابونينات التي تذيب البلغم وتخرج السموم.

«الثوم» مصدر جيد للغاية لمختلف المعادن مثل الكالسيوم، الفوسفور، السلينيوم، الحديد، الماغنسيوم، البوتاسيوم، الزنك، المنجنيز، فضلًا عن أنه غني بفيتامينات سي، ب6، أ، ب1، ب2، ب3، ب5، ب9، وفقا لـ«بدران» خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن الثوم من أفضل الأغذية التي ترفع المناعة، وتقي الأنسجة من التدمير، بسبب مضادات الأكسدة.

فوائد الثوم حال تناوله يوميًا

مادة الأليسين في الثوم، تعمل كمضاد حيوي طبيعي، ومضاد للفطريات، والفيروسات، وطارد للبلغم، كما أنه مانع للتجلط، ومنشط للبكتيريا الصديقة التي تساعد في رفع جهاز المناعة، وتقي من الحساسية والتهابات الجيوب الأنفية، ويخلص الجسم من السموم، ويحفظ الجهاز الهضمي وصديق الجهاز التنفسي، كما أنه يستخدم كعلاج للفطريات صعبة العلاج.

ما يقرب ممن 10 فصوص من الثوم، يمكن تناولها بشكل يومي، لمحاربة الميكروبات التي تسبب كل الأمراض منها نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية، على حد تعبير عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.