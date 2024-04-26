منخفض السودان الموسمي.. «الأرصاد» توضح سبب أمطار جنوب البلاد في فصل الربيع

ما بين ساعة وضحاها تتغير حالة الطقس بشكل مفاجئ، فخلال الأيام القليلة الماضي شهدت البلاد موجة حارة وصلت خلالها درجة الحرارة لأعلى ذروتها على القاهرة الكبرى في ربيع 2024، مسجلة 41 درجة مئوية.

تقلبات جوية تشهدها البلاد

وأعقب الموجة الحارة تساقط أمطار غزيرة على بعض المناطق ووصلت إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وبدورها أوضحت هيئة الأرصاد الجوية سبب تلك التقلبات التي تتأثر بها البلاد، مشيرة إلى أن السر يرجع إلى منخفض السوادان الموسمي.

وبينت «الأرصاد»، أن منخفض السودان الموسمي ينشأ نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالي لسطح الأرض؛ مما يؤدي إلى هبوط الضغط الجوي في هذه المنطقة وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة.

سبب الأمطار الغزيرة على جنوب البلاد

وأضافت الهيئة أن منخفض السودان الموسمي هو منخفض غير حركي ولكنه امتدادي، يمتد شمالا ويصل في بعض الأنحاء إلى بلاد الشام وأوروبا، لافتة إلى أن الباحثين يطلقون عليه عدة مسميات مثل: «المنخفض الجوي الأثيوبي، منخفض الحبشة الجوي، منخفض البحر الأحمر».

وأوضحت الأرصاد أنه عادة ما يكون منخفض السودان هو السبب الرئيسي للأمطار التي تسقط على جنوب البلاد في فصل الربيع وستشهده بعض المناطق خلال الأيام القادمة، فما زالت الفرصة موجودة وقائمة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.