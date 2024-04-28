تراجع هائل في أسعار السمك اليوم بعد حملات المقاطعة

تواصل حملة مقاطعة الأسماك والدواجن واللحوم اليوم، استبيان الأسعار بالأسواق المحلية بالمحافظات المختلفة، من خلال مندوبي الحملة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد، للوقوف على نتائج حملة المقاطعة.

أسعار الأسماك تواصل الانخفاض

وقال أسامة الرفاعي منسق حملة المقاطعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ نتائج الحملة أسفرت عن نجاح وتفوق الشعب على جشع التجار، مؤكّدًا تراجع أسعار الأسماك اليوم بانخفاضات تراوحت من 30 إلى 40% وذلك لأغلب أنواع الأسماك ومن بينها البلطي وقشر البياض والمكرونة السويسي والكابوريا والجمبري مقارنه بالأيام الماضية، وتلاحظ لدى الكثير في الأسواق انخفاضا في حجم المعروض تخوفًا من فعاليات حملة المقاطعة.

وكشف منسق حملة المقاطعة في تصريحاته لـ«الوطن»، عن الأسعار الجديدة المتداولة بالأسواق في عدد من المحافظات، اليوم الأحد، وجاءت كالتالي:

- البوري يتراوح سعره من 70 إلى 90 جنيهًا لـ5 حبات في الكيلو.

- البورى حبتان في الكيلو بسعر 110 جنيهات بدلًا من 190 جنيهًا قبل الحملة.

- البلطي والشبار بسعر يتراوح من 30 إلى 60 جنيهًا في أسواق القاهرة الكبرى.

- البلطي الأسواني انخفض سعره إلى 50 جنيهًا.

- الدنيس بلغ متوسط سعره 130 جنيهًا بعد المقاطعة.

- الفيليه بسعر من 50 إلى 150 جنيهًا بعد المقاطعة.

- قشر البياض يتراوح سعره بعد المقاطعة بين 120 و160 جنيهًا.

- المكرونة السويسي بسعر يتراوح بين 85 و135 جنيهًا.

- السبيط والكاليماري تراوح سعره بين 120 جنيها و200 جنيه.

- الكابوريا يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

- الجمبري يتراوح سعره بين 100 و280 جنيها.

والجامبو انخفض إلى 500 جنيه.

وأكّد «الرفاعي»، أنَّ بعض التجار أشادوا ببدء الصيد في بحيرة البردويل منذ أمس الأمر، الذي يعد لهم أقل تكلفه من الصيد في البحر الأحمر والذي سينعكس أكثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن تتراجع قُبيل مقاطعتها

وكشف «الرفاعي» في تصريحاته لـ«الوطن»،عن تراجع أسعار الدواجن في البورصة، إذ سجلت بورصة الدواجن اليوم ومحلات بيع الدواجن انخفاضًا غير مسبوق في الأسعار عما كانت عليه قبيل الإعلان عن حملة المقاطعة المزمع تدشينها في 1 مايو المقبل، موضحًا تراجع الأسعار اليوم إلى 75 جنيهًا للكيلو القائم بعدما سجل سعره من 85 إلى 95 جنيهًا.

البيض يلحق بالدواجن والأسماك

وأشار منسق حملة المقاطعة إلى استجابة تجار البيض للمهلة التي حددتها الحملة لتخفيض السعر قبل الدعوة إلى المقاطعة، إذ انخفضت أسعار طبق البيض تراجعت 20 جنيهًا، وجاء كالتالي:

- طبق البيض البيض اليوم 150 جنيهًا للطبق.

- البيض الأحمر حقق 145 جنيها للطبق.

- طبق البيض البلدي لسعر 155جنيهًا للطبق.

انخفاض أسعار اللحوم اليوم

وأكمل: «رصد شباب الحملة من خلال مدبح المنيب والسيدة زينب انخفاضًا ملحوظًا في أسعار اللحوم الحمراء، إذ تراوح كليو اللحم من 280 جنيهًا إلى 350 جنيهًا للكيلو مقارنة بسعره قبل أيام 450 جنيهًا، ووصل سعر اللحمة الجملي 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم الضأن 300 جنيه للكيلو».

واختتم «الرفاعي» تصريحاته لـ «الوطن»، موضحا أنَّ الغرفة التجارية ببورسعيد، تشهد حاليًا اجتماعًا طارئًا لمناقشه آثار حملات المقاطعة، الأمر الذى استجاب له محافظ بورسعيد ورفض دخول الحلقة الرئيسية للسمك إلى أن ينخفض سعره، ويحضر الاجتماع ممثلين عن حمله المقاطعة ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك.

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