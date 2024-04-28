شاكيرا: كنت أبحث عن رجل مثل والدي ولم أجده في بيكيه

تحدث النجمة شاكيرا عن حياتها بعد انفصالها عن نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، وعن تطور أولوياتها ومعتقداتها فيما يتعلق بالحب، قائلة: «في أعماقي، كنت أعتقد دائمًا أن وجود زوج هو أهم شيء في حياتي، كنت أبحث عن رجل مثل والدي، أنجب منه أطفالًا ثم أخطط لأبقى معه إلى الأبد مثل والدي اللذان لا يزالان في حالة حب كبيرة».

ورغم الفترة الصعبة التي مرت عليها بعد الانفصال والتغيرات التي تلت ذلك، لم تفقد شاكيرا إيمانها بالحب، مستلهمة الإلهام من علاقة والديها الدائمة، «لا أستطيع أن أقول إنني لا أؤمن بالحب لأنني أرى مثال والدي بعد 50 عامًا معًا، لقد شهدت الحب، لكنني لم أكن محظوظة بنفسي»، وفقا لما نشره موقع «ET».

شاكيرا: انفصالي منحني الوقت للتركيز على مهنتي

وانتقلت الفنانة، البالغة من العمر 47 عامًا، بعد انفصالها عن بيكيه في عام 2022، إلى فلوريدا، حيث تركز على تربية ولديها، ميلان وساشا، واعترفت أنها تعيش حياتها كأم عازبة، بمواجهة التحديات لكنها ممتنة بالرابط القوي الذي تتقاسمه مع أبنائها.

وأشارت شاكيرا إلى أنها لم تكن محظوظة في الحب، لكنها تجد العزاء في روابط الصداقة، موضحة: «قال أوسكار وايلد إن الصداقة هي أنقى أشكال الحب، وأعتقد أن هذا صحيح، علاقتي استمرت 12 عامًا ولكن أصدقائي سيبقون هناك مدى الحياة»، كما سخرت من الانفصال المؤلم عن بيكيه، قائلة إن ذلك منحها الوقت للتركيز على مهنتها.