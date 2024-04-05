رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

شاكيرا تفتح النار على فيلم باربي: تمكين النساء لا يعني حرمان الرجال

كتب:

هبة أمين
10:48 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
شاكيرا

شاكيرا

ما زالت أصداء فيلم باربي barbie الذي عرض بالسينمات العالمية العام الماضي وكسرت إيراداته حاجز 1.4 مليار دولار، تلقي بظلالها بين الأوساط الفنية في حجم الأرقام القياسية التي حققها، والقضية الشائكة التي تناولها الفليم بطريقته، كذلك ترشحه لعدد من جوائز الأوسكار، واقتناص جائزة أفضل أغنية أصلية (what was i made for) لـ بيلي أيلش وفينياس.

دخلت شاكيرا، على خط توجيه الانتقادات لـ فيلم باربي خلال مقابلة لها مع مجلة فرنسية، والإشارة إلى أنه يعمل على تهميش الرجل لصالح المرأة، وهو أمر ليس في صالح المجتمع الذي ينبغي أن يقوم على التكامل بين الطرفين.

أطفال شاكيرا يشعرون بالكراهية تجاه باربي

وأشارت المغنية الكولومبية إلى أن تمكين النساء يجب ألا يقابله محاولات الانتقاص من حقوق الرجال على الإطلاق، لافتة إلى أن ولديها لم يرحبا بفيلم باربي بل شعروا تجاهه بالكراهية «أريد أن يحترم أبنائي النساء وفي الوقت نفسه يشعرون بالقوة».

التكامل بين الرجال والنساء

وشددت على ضرورة عدم نزع أنوثة المرأة في مقابل منحها القوة، خصوصًا وأن النساء لها هدفها تجاه المجتمع وكذلك الرجال لهم أهدافهم، وهنا تتلاقى الأهداف ويحدث التكامل بين الجميع دون سيطرة طرف على حساب آخر.

 

اقرأ المزيد:

إزاحة الستار عن تمثال شاكيرا اليوم في مسقط رأسها (صور)

تعرف على كلمات أغنية شاكيرا الجديدة.. «لم تعد النساء تبكي كالسابق»

علاقة شاكيرا وبيكيه حاضرة في كليب «Monotonía».. حقق أكثر من 44 مليون مشاهدة

أسباب اعتذار شاكيرا عن المشاركة في حفلات كأس العالم 2022

مصدر مقرب من شاكيرا: الانفصال تم في فبراير الماضي وليس بسبب الخيانة

أحدث أغنية لـ«شاكيرا» تكشف خيانة بيكيه: لن أتحمل.. أعلم أنك تكذب

خناقة بين شاكيرا وبيكيه على حضانة الأطفال.. «الحكاية مش فلوس وخيانة»
بقلم هبة أمين