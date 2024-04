شاكيرا تفتح النار على فيلم باربي: تمكين النساء لا يعني حرمان الرجال

ما زالت أصداء فيلم باربي barbie الذي عرض بالسينمات العالمية العام الماضي وكسرت إيراداته حاجز 1.4 مليار دولار، تلقي بظلالها بين الأوساط الفنية في حجم الأرقام القياسية التي حققها، والقضية الشائكة التي تناولها الفليم بطريقته، كذلك ترشحه لعدد من جوائز الأوسكار، واقتناص جائزة أفضل أغنية أصلية (what was i made for) لـ بيلي أيلش وفينياس.

دخلت شاكيرا، على خط توجيه الانتقادات لـ فيلم باربي خلال مقابلة لها مع مجلة فرنسية، والإشارة إلى أنه يعمل على تهميش الرجل لصالح المرأة، وهو أمر ليس في صالح المجتمع الذي ينبغي أن يقوم على التكامل بين الطرفين.

أطفال شاكيرا يشعرون بالكراهية تجاه باربي

وأشارت المغنية الكولومبية إلى أن تمكين النساء يجب ألا يقابله محاولات الانتقاص من حقوق الرجال على الإطلاق، لافتة إلى أن ولديها لم يرحبا بفيلم باربي بل شعروا تجاهه بالكراهية «أريد أن يحترم أبنائي النساء وفي الوقت نفسه يشعرون بالقوة».

التكامل بين الرجال والنساء

وشددت على ضرورة عدم نزع أنوثة المرأة في مقابل منحها القوة، خصوصًا وأن النساء لها هدفها تجاه المجتمع وكذلك الرجال لهم أهدافهم، وهنا تتلاقى الأهداف ويحدث التكامل بين الجميع دون سيطرة طرف على حساب آخر.