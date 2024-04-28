وزير التعليم يفتتح أكاديمية السويدي بمدينة السادات الصناعية

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية بمدينة السادات الصناعية، بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي الكتريك، وحسن إسماعيل غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

أكاديمية السويدي الفنية

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لأكاديمية السويدي الفنية بمدينة السادات، مؤكدًا أن النقلة النوعية التي يشهدها التعليم المصري على وجه العموم، والتعليم الفني والمهني على وجه الخصوص يعكس الإرادة الفاعلة من جانب القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على التعليم الفني والإبداع، وفي هذا الإطار تسعى الوزارة لتطوير التعليم الفني لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر حباها الله، بأن الشباب يمثل نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالدول المجاورة والذي يعد مكسبًا استراتيجيًا.

نموذج رائد لهذه المدارس

وقال الوزير، إننا نحتفل اليوم بنموذج رائد لهذه المدارس التي تم إنشاؤها على مساحة كبيرة 2346 متر مربع، وتتميز ببرامجها الحديثة والمتنوعة، وأننا على ثقة كبيرة أن خريجي هذه المدرسة قادرون على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والعالمي ويساهمون في نهضة مصر وتقدمها في مختلف المجالات.

أعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص، وكافة مؤسسات الدولة والجهات الدولية على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني، من خلال تطبيق أساليب التعليم المبنى على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية مع التوسع في تدريس اللغات الأجنبية، والمناهج المطورة، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الصديقة للبيئة.