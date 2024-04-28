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«التعليم» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات النقل للترم الثاني 2024

كتب:

أميرة فكري
12:49 م | الأحد 28 أبريل 2024
امتحانات- صورة أرشيفية

امتحانات- صورة أرشيفية

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تصحيح امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني 2024 وتوزيع الدرجات ومراجعة نموذج الإجابة، والمقرر أن تبدأ يوم 8 مايو وفقًا للجداول المعتمدة رسميًا.

تقدير درجات امتحانات صفوف النقل

وأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي ضوابط وآليات تقدير درجات امتحانات صفوف النقل وهي كالتالي:- 

- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة حتى إن كان عدد أوراق إجابتها ورقة واحدة.

- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه المقدر بخط اليد قرين السؤال المسند إليه.

- كل مقدر يوقع قرين السؤال المسند إليه تقديره بخط واضح في ورقة الإجابة.

- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ برصد.

- يحظر إجراء عملية التقدير أثناء وقت عقد لجان الامتحانات لأي مادة.

- التحقق من سلامة توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة التلميذ عن السؤال.

- عدم انصراف الملاحظين بحجرات عقد الامتحان الا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة إلى لجنة النظام والمراقبة.

- يتم تفقيط الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.

- تفعيل التخصص في عملية التقدير وعلى مدير المدرسة التواصل مع التوجيهات المختلفة.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات. 

- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.

- ضرورة التأكد من مراجعة الموجهين نسبة 10% وذلك قبل إعلان النتائج. 

- يلتزم مسئول لجنة التقدير لأي مادة بمحضر تسليم وتسلم من غرفة لجنة النظام والمراقبة.

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بقلم أميرة فكري