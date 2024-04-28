«التعليم» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات النقل للترم الثاني 2024
كتب:
أميرة فكري
12:49 م | الأحد 28 أبريل 2024
امتحانات- صورة أرشيفية
أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تصحيح امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني 2024 وتوزيع الدرجات ومراجعة نموذج الإجابة، والمقرر أن تبدأ يوم 8 مايو وفقًا للجداول المعتمدة رسميًا.
تقدير درجات امتحانات صفوف النقل
وأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي ضوابط وآليات تقدير درجات امتحانات صفوف النقل وهي كالتالي:-
- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة حتى إن كان عدد أوراق إجابتها ورقة واحدة.
- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه المقدر بخط اليد قرين السؤال المسند إليه.
- كل مقدر يوقع قرين السؤال المسند إليه تقديره بخط واضح في ورقة الإجابة.
- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ برصد.
- يحظر إجراء عملية التقدير أثناء وقت عقد لجان الامتحانات لأي مادة.
- التحقق من سلامة توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة التلميذ عن السؤال.
- عدم انصراف الملاحظين بحجرات عقد الامتحان الا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة إلى لجنة النظام والمراقبة.
- يتم تفقيط الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.
- تفعيل التخصص في عملية التقدير وعلى مدير المدرسة التواصل مع التوجيهات المختلفة.
- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.
- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.
- ضرورة التأكد من مراجعة الموجهين نسبة 10% وذلك قبل إعلان النتائج.
- يلتزم مسئول لجنة التقدير لأي مادة بمحضر تسليم وتسلم من غرفة لجنة النظام والمراقبة.