«التعليم» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات النقل للترم الثاني 2024

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تصحيح امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني 2024 وتوزيع الدرجات ومراجعة نموذج الإجابة، والمقرر أن تبدأ يوم 8 مايو وفقًا للجداول المعتمدة رسميًا.

تقدير درجات امتحانات صفوف النقل

وأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي ضوابط وآليات تقدير درجات امتحانات صفوف النقل وهي كالتالي:-

- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة حتى إن كان عدد أوراق إجابتها ورقة واحدة.

- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه المقدر بخط اليد قرين السؤال المسند إليه.

- كل مقدر يوقع قرين السؤال المسند إليه تقديره بخط واضح في ورقة الإجابة.

- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ برصد.

- يحظر إجراء عملية التقدير أثناء وقت عقد لجان الامتحانات لأي مادة.

- التحقق من سلامة توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة التلميذ عن السؤال.

- عدم انصراف الملاحظين بحجرات عقد الامتحان الا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة إلى لجنة النظام والمراقبة.

- يتم تفقيط الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.

- تفعيل التخصص في عملية التقدير وعلى مدير المدرسة التواصل مع التوجيهات المختلفة.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.

- ضرورة التأكد من مراجعة الموجهين نسبة 10% وذلك قبل إعلان النتائج.

- يلتزم مسئول لجنة التقدير لأي مادة بمحضر تسليم وتسلم من غرفة لجنة النظام والمراقبة.