«التعليم»: إجراءات مشددة للحفاظ على سرية أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا اليوم، مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحضور قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي 2023/ 2024 واستعراض الآليات المنظمة لها.

في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مؤكدًا حرصه على عقد لقاءات دورية في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها على مستوى الجمهورية.

تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، القرارات والتوجيهات التي أصدرها خلال الفترة الماضية بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، ولتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، والمتمثلة في تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهي المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التعاون مع المحافظة في توفير كافة العوامل وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات النهائية، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

مجموعات الدعم المدرسية

كما استعرض الوزير الآليات الأخرى التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار، ومنها مجموعات الدعم المدرسية والتي تسمح بالاستعانة بمعلمين أكفاء ومشهورين، حسب رغبة واختيار الطلاب، سواء من داخل أو خارج التربية والتعليم، فضلًا عن فترات المشاهدة والقنوات التعليمية «مدرستنا» لشرح الدروس والمناهج التعليمية وإتاحتها على قنوات يوتيوب، وإتاحة الوزارة لمواد تعليمية وتدريبية مجاناً على موقع الوزارة الالكتروني بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، لاستفادة الطلاب منها في التحصيل الدراسي.

وأكد أهمية دور المديريات والإدارات التعليمية في مواصلة تعريف الطلاب بهذه المواد التعليمية والتدريبية التي تساهم في زيادة قدرتهم على التحصيل الدراسي والمراجعات قبل الامتحانات.

وشدّد الوزير على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الاعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

واستعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والتأكيد على انضباطها، شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات.