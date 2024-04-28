أسماء الطالبات الفائزات في بطولة الجمهورية لألعاب القوى بالمدارس

نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس «بنات»، للمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية»، التي أقيمت باستاد الإسكندرية الدولي وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أنّ مشاركة الطلاب في البطولات الرياضية تهدف إلى إعداد أبطال في مختلف الرياضات لتمثيل مصر في المحافل الدولية، كما تنمي مواهب الطلاب وتغرس وترسخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، وتنشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، إضافة إلى العناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للطلاب.

بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس

وأوضحت أنه شارك في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاث، 2000 طالبة بعدد 18 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، الإسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، الغربية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، البحيرة، اسيوط، المنوفية، بورسعيد، بني سويف»، مشيرة إلى أنّ البطولة تضمنت مسابقات «العدو، الجري، المشي، الحواجز، دفع الجلة، المطرقة، الوثب الطويل، الوثب الثلاثي، الوثب العالي، سباق الموانع، رمى الرمح، الماراثون، السباقات المركبة (العشارى، القفز بالزانة)».

وفازت بالمركز الأول في مسابقة العدو بالمرحلة الثانوية «لسباق 100 متر»، مريم حسين الصغير بمحافظة القاهرة، و«سباق 200 متر» فاطمة عمرو علي بمحافظة الإسكندرية، و«سباق 800 متر»أمنية إيهاب فتحي بمحافظة الإسكندرية.

مسابقة 100 م عدو

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، فازت في «مسابقة 100 متر» نورهان كمال من محافظة القليوبية وفي «200 متر» هنا محمد من محافظة القاهرة، وفي «سباق 400 م» جودي إيهاب من محافظة القاهرة، و«سباق 1500 متر» هيام عبدالله من محافظة الغربية، و«سباق 800 متر» رحمة محمد من محافظة الغربية.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، فازت بالمركز الأول في «سباق 80 مترًا» روعة ياسر بسيوني من محافظة الإسكندرية، وفي «سباق 200 متر» فازت بالمركز الأول هاجر إيهاب من محافظة القليوبية، وبالنسبة لسباق 3000 متر مشي، فازت بالمرحلة الثانوية منى علي محمود من محافظة القاهرة، والمرحلة الإعدادية آلاء محمد من محافظة الغربية بسباق «2000 متر مشي»، والمرحلة الابتدائية ياسمين عمرو بسباق «1000 متر مشي».

وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فازت بالمركز الأول في «سباق 2000 متر جري» نور محمد مسرجة من محافظة الغربية، وفي «سباق ٤٠٠ عدو» فازت بالمركز الأول فاطمة الزهراء بهاء كمال من محافظة القاهرة، وفي «سباق 1500 متر جري» فازت بالمركز الأول هنا محمود مهدي من محافظة الإسكندرية، وبالنسبة لسباق «100 متر حواجز»، فازت بالمركز الأول بالمرحلة الثانوية زهوة محمد عبد الفتاح من محافظة القاهرة، وبالنسبة لسباق «الوثب الثلاثي» بالمرحلة الثانوية، فقد فازت بالمركز الأول سلمى عبد الحميد من محافظة القاهرة، كما فازت في «سباق الوثب الطويل» بالمركز الأول علا محمود سيد من محافظة القاهرة، أما «سباق الوثب العالي» فقد فازت بالمركز الأول جنا عمرو فاروق من محافظة الإسكندرية.

وفي سباق «الوثب العالي» للمرحلة الإعدادية، فازت بالمركز الأول كارين أحمد من محافظة الإسكندرية، أما «الوثب الطويل» فقد فازت بالمركز الأول مريم محمد من محافظة القاهرة، أما سباق «الوثب الطويل» للمرحلة الابتدائية فقد فازت بالمركز الأول الخديجة محمد من محافظة القاهرة، وفي «الوثب العالي» فقد فازت بالمركز الأول يارا محمد بمحافظة القاهرة.

وبالنسبة لسباق رمي الرمح، فقد فازت بالمركز الأول في المرحلة الثانوية ریتاج محمد حلمي من محافظة الإسكندرية، وفي المرحلة الإعدادية فازت بالمركز الأول مي محمد من محافظة الشرقية، وفي المرحلة الابتدائية فازت لاتويا محمد من محافظة القاهرة، وفي سباق القفز بالزانة، فازت في المرحلة الثانوية بالمركز الأول سارة تامر فتحي من محافظة الإسكندرية.

وفازت في «سباق دفع الجلة» بالمرحلة الثانوية شاليمار محمد محمد محمد من محافظة الإسكندرية، والمرحلة الإعدادية مريم أمجد من محافظة الغربية، والمرحلة الابتدائية عزة محمود من محافظة الدقهلية.