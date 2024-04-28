قوات حرس الحدود تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين كل حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، نجحت قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة، لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجى الغربي.

حيث تمكنت من ضبط عدد (440) بندقية خرطوش، وعدد (1) رشاش كلاش، وعدد (77) طلقة عيار 54 مم، وهاتف للاتصال بالقمر الصناعي، وعربة لاند كروزر، بالإضافة إلى القبض على عدد (2) فرد من العناصر الإجرامية، وجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار، والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.