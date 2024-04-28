أفضل ألوان صيف 2024.. مدربة جمال ومظهر توضح فن الاختيار

تسعى شيرا زقزوق لنشر ثقافة الألوان، سواء في تنسيق الملابس أو الميك أب، لتجنب ارتداء ألوانا غير متناسقة، والتي تؤثر على شعور المحيطين، وترى أنه يجب اختيار اللون على حسب المناسبة، مع متابعة كل ما يطرأ في عالم الموضة.

تعمل «شيرا» مدربة جمال ومظهر للفتيات، لتناسق الألوان سواء في الملابس أو الميك أب، ليتواكبن مع الموضة والأزياء العصرية العالمية، التي تجمع بين الذوق القديم والجديد، بحسب مداخلة «شيرا» بإحدى فقرات برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «dmc»، بعنوان «اعرفي إزاي تختاري».

ألوان تترك انطباعاً جيداً في أول مقابلة

ترى «شيرا» أن هناك ألوانًا تترك انطباعاً جيداً في أول مقابلة، خاصة مقابلات العمل، وألوانًا أخرى تؤثر على شعور الآخرين خاصة المحيطين، إذ تبث في نفوسهم الراحة والطمأنينة، وتتركز الفكرة في درجة اللون أكثر من كينونة اللون نفسه، سواء فاتح أو غامق أو حيادي.

اختلاف تأثير الألوان

يختلف تأثير الألوان، فاللون «النبيتي» قوي ودرجة من درجات الملك، بينما اللون الأحمر القوي أو «الروبي ريد»، يحوي على الإثارة، لكن «الفوشيا» يعطي إحساس بالحيوية، وكذلك الأحمر الذي يشير إلى القوة، بينما يشعرك «البينك» بالأنوثة والانسجام، أما «الموف» أو «البربل» يعطي غموض وروحانية عالية، وهي ألوان مناسبة للصيف.

الابتعاد عن الألوان الغامقة

تنصح «شيرا» الفتيات بالابتعاد عن الألوان الغامقة، مثل الأسود والكحلي والرمادي في مقابلات العمل، وإذا كان الطقم نفس اللون أو أغلبه بلون واحد، لا يفضل ارتداء الأصفر الفاقع أو الألوان التي تعطي انطباعات مختلفة، ويمكن ارتداء الأبيض والبيج لأنهما مناسبين، في أغلب الأحيان