عرض الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon صيف 2024

حددت شبكة HBO الأمريكية الموعد الرسمي لعرض الموسم الثاني من المسلسل الملحمي House of the Dragon، الذي اقترب من نهايته، إذ إنّ من المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من الموسم الاول، فجر الاثنين المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية، أنّ الموسم الثاني لن يعرض العام الجديد، بل سيعرض في صيف عام 2024، لصعوبة التصوير.

تصوير House of the Dragon في أكثر من دولة

الموسم الأول من مسلسل House of the Dragon يتضمن 10 حلقات، كل حلقة تعرض يوم الأحد في أمريكا، وفجر الاثنين في الوطن العربي عبر OSN، وتتراوح المدة الزمنية للحلقة ساعة كاملة.

يعتمد المسلسل على رواية «النار والدم» للكاتب الأمريكي جورج آر آر مارتن، الذي قدّم من قبل مسلسل «جيم أوف ثيرونز» الذي استمر عرضه من عام 2011 إلى عام 2019، وقدم المسلسل في 8 أجزاء حققت نسبة نجاح كبرى، حيث إن المسلسل الجديد المشتق تدور أحداثه حول عائلة التارجاريان.

مسلسل house of the dragon من 10 حلقات

المسلسل من بطولة الفنان الإنجليزي بادي كونسيدين، الذي يجسد دور الملك «فيسريس تارجاريان»، أما الفنان العالمي مات سميث، فيجسد دور الأمير «دايمون تارجاريان» الأخ الأصغر للملك، والذي كان مرشحًا لتولي العرش الملكي، وتلعب أوليفيا كوك دور «أليسنت هايتاور»، ابنة يد الملك، والتى تتزوج الملك فسيريس، وتلعب إيما دارسي دور ابنة الملك الأولى الأميرة «راينيرا تارجاريان» في مرحلة الكبر.